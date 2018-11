Bewoners Veldhoven bivakkeren al weken in hotel na brand bij autobedrijf

Het pand aan de Run is afgezet met geel lint, waarop gewaarschuwd wordt voor asbest. Het terrein is afgezet met zwarte schermen. De twee eigenaren van het pand hopen dat de situatie snel opgelost is, maar een datum kunnen ze niet noemen.





Zwarte schermen bij het pand naast het afgebrande autobedrijf in Veldhoven





In paniek gevlucht

Bij de hevige brand begin oktober moesten de bewoners hals over kop hun huis ontvluchten. Persoonlijke bezittingen moesten ze achterlaten.

De gemeente Veldhoven wacht nog op de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Volgens een woordvoerder is niet alleen de binnenkant, maar ook de omgeving buiten belangrijk. De resultaten van het onderzoek worden dinsdag verwacht. Pas als de resultaten bekend zijn, kan de gemeente de eigenaren en de bewoners adviseren over een terugkeer naar de woningen.

Omroep Brabant is op zoek naar gedupeerde huurders na deze brand. Ben jij huurder of ken je iemand en wil je je verhaal kwijt? Neem contact op met nieuws@omroepbrabant.nl

Omroep Brabant is looking for the lodgers that occupy this building and are currently staying in a hotel. Are you a lodger of do you know one of the lodgers? Please contact us at nieuws@omroepbrabant.nl