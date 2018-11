Auto botst op A17 op afzetting Rijkswaterstaat, weginspecteur komt met de schrik vrij

STANDDAARBUITEN - Op de snelweg A17 bij Standdaarbuiten is maandagmiddag een automobilist op de auto van een weginspecteur van Rijkswaterstaat gebotst. De twee voertuigen raakten beschadigd.

De wagen van Rijkswaterstaat stond als afzetting op de snelweg, omdat er aan het begin van de middag een ongeluk was gebeurd. De vangrail was beschadigd en moest met spoed worden gerepareerd.

Ambulance

De bestuurder van een Citroën kwam door nog onbekende oorzaak in aanrijding met het voertuig van Rijkswaterstaat. De weginspecteur kwam met de schrik vrij. Hoe het met de automobilist is, is niet bekend. Er is een ambulance ter plaatse gekomen.

Vanwege de ongelukken was de weg tot halfdrie in de richting Roosendaal gedeeltelijk afgesloten. De vangrail wordt maandagavond gerepareerd.