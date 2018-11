PSV-fans vinden in het hol van de leeuw auto met bijzonder nummerbord

LONDEN - Londen bezoeken als PSV-fan voelt zowaar als thuiskomen. Wat zagen enkele supporters van de Eindhovense club namelijk staan in een straat in de Engelse hoofdstad? Een auto met als kenteken PI SVE. Fonetisch zou het als de Engelse uitspraak van PSV kunnen klinken.

Voor mensen die wat minder met de rood-witten op hebben, neigt het eerder naar ‘pisvee.’ Maar hier gaat Jan de Vries, sinds jaren gek van PSV, wijselijk niet op in.



'Heel apart'

“Ik vind dit heel apart. Is het niet erg curieus dat je zoiets tegenkomt in Londen? Ik weet dat er in Nederland iemand rondrijdt in een auto met de B van België en 040 PSV op het nummerbord, maar wat we in Londen hebben aangetroffen, vind ik ook grappig”, vertelt de Eindhovenaar.







De Vries had zondag al met een van zijn zoons en drie andere PSV-aanhangers de oversteek gemaakt. Ver voordat de grote bulk van de naar verwachting vijfduizend fans aankomt voor de Champions-Leaguewedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De Vries en zijn gevolg maken een uitstapje van dit treffen. “Dat doen we wel vaker. Dan trekken we eerst wat tijd uit om aan sightseeing te doen, waarna we ons op de dag zelf pas op de wedstrijd gaan richten. Ik weet nu dus ook nog niet waar alle andere fans elkaar tegenkomen. Och, en anders treffen we elkaar wel bij het een of andere hardrockcafé.”



Auto staat vlakbij appartement PSV-fans

“Ondertussen hebben we al het nodige bezocht, waaronder Buckingham Palace. Maar uiteraard hebben we meer op het programma staan”, aldus De Vries. Waar troffen ze eigenlijk die auto met dat bezienswaardige nummerbord aan? Vlakbij White Hart Lane, het stadion van de Spurs? Nee, het is nog gekker, weet de Eindhovenaar te melden. “In de straat waar we een appartement hebben gereserveerd, de Churchill Gardens. Van wie die wagen is? Dat weet ik echt niet. Er wonen zoveel mensen aan deze weg.”



Ze vermaken zich dus opperbest, die Brabanders in Londen en dan moet de wedstrijd nog beginnen (dinsdag om 21.00 uur). In het Philips Stadion werd het 2-2. De Vries wil het nu nog niet over de return hebben, dat zien we dinsdag dan wel weer, zo redeneert hij. Maar toch, wat verwacht hij ervan? “We hebben er alle vertrouwen.” En waarom ook niet.