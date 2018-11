Sloop Theater Midi in Tilburg in volle gang

De sloopt van het Midi Theater in Tilburg is in volle gang (Foto: Imke van de Laar)

TILBURG - De sloop van het Tilburgse Midi Theater is in volle gang en dat is nu ook aan de buitenkant goed te zien. Er zijn gaten in de muren geslagen, de entree en de ramen liggen eruit en een sloopkraan torent hoog boven het pand uit.

Het Midi Theater kent een bewogen geschiedenis. Ruim tien jaar geleden kocht de gemeente Tilburg de toenmalige bioscoop om er een theater van te maken. Het pand heeft verschillende exploitanten en eigenaars gehad. Zoals Arjan van Bavel, ook wel bekend als 'Adje'. Maar niemand slaagde erin het theater overeind te houden en de kosten stapelden zich op. Uiteindelijk stapten twee wethouders op en werd burgemeester Ruud Vreeman gedwongen te vertrekken.

Het Midi Theater is inmiddels al ruim zes jaar dicht.



'Ik verkocht hier vroeger snoep'

Verschillende mensen stoppen even om te kijken naar de sloopwerkzaamheden. Zoals Toos Verboven. Ze kijkt een beetje verbaasd. "Ik heb hier vroeger gewerkt. Toen was het nog een bioscoop en verkocht ik in de pauze snoep en drinken. Dat was flink doorwerken", vertelt ze lachend. "Ik wist niet dat de sloop al begonnen was."

Ook rasechte Tilburgse Will van Es blijft even stil staan. "Ik vind het zonde dat het oude theater weg gaat. Het was echt een mooie zaal, ik kwam er regelmatig. Jammer dat het niet behouden kon blijven voor de stad."

Slopen slopen slopen

De dames vinden dat er sowieso veel gesloopt wordt in de stad. Van Es: "Slopen, slopen, slopen. Dat is wat er hier vooral gebeurt." Verboven vult aan: "Tegenwoordig lijkt het inderdaad wel alsof alles maar gesloopt wordt. Vroeger was het hier op de Heuvel veel gezelliger."

Veel voorbijgangers hopen dat ondanks de sloop, de gevel in ieder geval behouden wordt. Want die hoort volgens hen 'echt bij het centrum.'

Appartementen

Op de plek van het Midi Theater komen 67 appartementen, met daaronder ruimte voor een winkel of bedrijf. En de Tilburgers kunnen gerust zijn, het oude gevelbeeld keert terug in het nieuwe complex. Zo zullen de witte ronde raampjes en de zwarte kaders van de oude gevel weer te zien zijn en een entree met een luifel. In december start met de bouw. Waarschijnlijk worden de appartementen eind 2019 opgeleverd.