Meisje in speeltuin onzedelijk vastgepakt, politie pakt man op Foto: politie.nl

ROOSENDAAL - Een meisje dat zondagmiddag in een speeltuin aan het Prinses Beatrixplein in Roosendaal aan het spelen was, is lastiggevallen door een 59-jarige man. Hij zou haar onzedelijk hebben vastgepakt.

Geschreven door Malini Witlox

Omstanders hielden de man in de buurt van de speeltuin vast tot de agenten arriveerden. De man zit nog vast, de politie doet onderzoek.