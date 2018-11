Deel dit artikel:













Meisjes betast en vastgegrepen door drie mannen bij spooktocht Halloween, griezelen tot je erbij neervalt...

BEST - Vier meisjes van twaalf tot zeventien jaar oud zijn zaterdagavond in Best belaagd door drie mannen. Dit gebeurde tijdens een spooktocht in de buurt van het Wilhelminakanaal. De politie maakte dit maandag bekend.

Geschreven door Hans Janssen

Volgens een woordvoerder is niemand gewond geraakt, maar is het viertal wel ontzettend geschrokken. Mogelijk wordt maandag met hen en hun ouders contact opgenomen om erachter te komen wat er precies is gebeurd.



'Betast en vastgegrepen'

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de meisjes betast en vastgegrepen. De krant weet verder te melden dat de slachtoffers, een ander meisje en twee volwassenen zich verkleed bij het kanaal hadden opgesteld om deelnemers aan de tocht te laten schrikken.



Iets na negen uur werden ze juist doodsbang gemaakt door drie mannen van ongeveer 25 jaar. Ze zouden bij hun billen en borsten zijn gegrepen. De gealarmeerde politie is op zoek gegaan naar de belagers, maar tot nu toe zonder resultaat. Een woordvoerder laat verder weten dat er nog geen aangiftes zijn gedaan, maar die zouden natuurlijk kunnen voortvloeien uit de gesprekken die zullen worden gevoerd, zo werd eraan toegevoegd.