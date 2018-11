Uit de oude doos: Een stallantaarn van Philips om foto’s mee te maken!

De Philips flitslampjes gingen tot ver in de jaren tachtig als warme broodjes over de toonbank, maar de stallantaarn werd na twee jaar al uit de productie genomen. “Nou mislukt wil ik niet zeggen, maar het heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Zo staat het ook omschreven in de archieven”, zegt Jules Faber.





Een Japans spionage cameraatje uit de Tweede Wereldoorlog





Basisschooljeugd weet niet meer wat een fotorolletje is

De collectie omvat toestellen vanaf het prille begin van de fotografie tot aan het begin van het digitale tijdperk. Anders gezegd: de collectie van Faber bestaat alleen uit analoge camera’s. Regelmatig gaat hij ook langs bij de hoogste groepen op basisscholen om ‘die ouwe dingen te laten zien’. “Ze herkennen het wel. Meestal roepen ze dat Opa ook nog zo’n ding heeft, maar hoe het werkt weten ze echt niet. Dat er in zo’n toestel ook een fotorolletje moet zorgt voor veel gelach en hilariteit. Een week wachten tot je foto’s ontwikkeld zijn, is bijna niet uit te leggen.”





De allereerste polaroidcamera voor kant en klaar foto's

De eerste polaroidcamera

De collectie van Faber mag je uniek noemen. Niet zo zeer om de kwantiteit, maar wel om de kwaliteit. In die collectie ook een oude toverlantaarn, een spionagecamera uit de Tweede Wereldoorlog, de eerste polaroidcamera’s en een pasfotocamera voor de consument. “Die maakt vier foto’s in één keer”, aldus de verzamelaar uit Altena.