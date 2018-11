Roosendalers stoppen kostbaarheden in Ouwe Sok, kunstwerk onthuld

Deel dit artikel:













ROOSENDAAL - Kostbare zaken bewaar je niet in een kluis of bij de bank, maar in een oude sok. Daarover zijn Ruben van de Ven en Leon Vermunt het roerend eens. De kunstenaars hoefden dan ook niet lang na te denken toen het ze het verzoek kregen om een kunstwerk te maken voor het 750-jarig bestaan van Roosendaal. D'n Ouwe Sok is maandag onthuld, het kunstwerk staat in het Emile van Loonpark.

Geschreven door Malini Witlox

De twee meter hoge bronzen sok is van binnen opgevuld met 'kostbaarheden' van Roosendalers. De inwoners van de stad konden hun kostbaarheden inleveren bij de VVV. Om de inhoud te beschermen, zijn roestvrij stalen kisten gemaakt. Over vijftig jaar wordt het kunstwerk geopend, zodat toekomstige Roosendalers een tijdsbeeld hebben van 2018. Roosendaal viert al het hele jaar haar 750-jarig bestaan, maar maandag was het de echte dag waarop de stad jarig is. Wat weet jij van Roosendaal? Speel de Quiz van Omroep Brabant!