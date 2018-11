Man bewusteloos geslagen in Eindhoven in tunnel, één verdachte heeft zich gemeld

EINDHOVEN - Bij de politie heeft zich een man gemeld, die op 16 juni betrokken zou zijn geweest bij een zware mishandeling in de Dommel Tunnel in Eindhoven. Hierbij werd een andere man bewusteloos geslagen. Bureau Brabant besteedde maandag aandacht aan het incident.

Die dag fietste de man met zijn dochter door de tunnel toen hij van zijn fiets werd getrokken en in elkaar werd geslagen. Hij liep een gebroken neus op en hij verloor drie tanden. Door de klappen raakte het slachtoffer buiten bewustzijn. Zijn dochter maakte foto's van de daders.



Tweede verdachte spoorloos

Foto's van de twee belagers werden eerder met afgeschermde gezichten vrijgegeven, maar dat leverde niets op. In de uitzending van Bureau Brabant waren maandag beelden te zien, onder anderen van een man in een grijs poloshirt. Hij heeft zich dezelfde avond nog gemeld bij de politie. Er waren diverse tips binnen gekomen van mensen waarbij diens naam werd genoemd. De andere verdachte is nog spoorloos. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een lichtgekleurde blouse.