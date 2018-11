Deel dit artikel:













Man bewusteloos geslagen in Eindhoven in tunnel, politie op zoek naar twee daders De politie zoekt deze man. (foto: Bureau Brabant)

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar twee mannen die een man op 16 juni bewusteloos werd geslagen in de Dommeltunnel in Eindhoven. De man fietste daar samen met zijn dochter toen hij van zijn fiets werd getrokken en in elkaar werd geslagen.

Geschreven door Michelle Peters

De man liep een gebroken neus op en verloor drie tanden. Door de klappen raakte hij buiten bewustzijn. Zijn dochter maakte foto's van de daders. Deze werden eerder al met afgeschermde gezichten vrijgegeven, maar dat leverde niets op.