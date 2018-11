Wie heeft het kunstbeen van Merijn Koek? Prothese van paralympische topsporter gestolen

EINDHOVEN - Wie heeft het kunstbeen van de Eindhovense paralympiër Merijn Koek? Het kunstbeen van de snowboarder werd dit weekend in Utrecht gestolen uit zijn auto.

Zijn snowboardprothese zat in de snowboardtas die is verdwenen. 'Mocht iemand ergens in Utrecht een zwart been (carbon) met bovenbeenkap tegenkomen.. neem hem mee en neem contact met mij op! Er zat of zit een schoen aan. Mocht de schoen er niet meer aanzitten, zit er een gele ''voet'' onder met het woord ''Rush'' erop', doet Koek een oproep op Facebook.

Het gaat om een prothese op maat, dus de dief kan er niets mee.

Koek is geboren zonder onderarmen en zonder rechteronderbeen. Dat hij ook twee armen mist is een extra handicap bij het onderdeel snowboardcross, omdat veel van zijn tegenstanders wel armen hebben. Niettemin kwalificeerde Koek zich voor de Paralympische Spelen van 2018.