'Ze hebben ex-Ajacieden die er niks van kunnen', positiviteit bij PSV-fans over duel in Londen

Naam: Tom Onland

Voorspelling: 1-3 winst

"De verwachting voor de wedstrijd moet minimaal zijn. Dat kan de uitslag alleen maar meevallen. Maar laten we voor 1-3 winst gaan, waarom niet. Ik denk dat Lozano er één maakt en Luuk de Jong twee."

Ook na het debacle bij RKC in de beker?

"Jij noemt het een debacle, ik noem het meer focus. Focus op de Champions League. Daar gaan we nu maximaal knallen."





Naam: Luuk Verhoeven

Voorspelling: 1-2 winst

"Je gaat er met goede hoop heen. Je moet iets. Als je verwacht dat ze gaan verliezen baal je nog meer. Als je wint kan je kijken of je er tegen Barca (FC Barcelona) en Inter (Internazionale) nog wat van maken."

Je zit straks tussen 90.000 supporters op Wembley...

"Ik ben er een half jaar geleden al eens geweest met een tour. Toen was het leeg. Nu is het een kolkend Wembley. En we gaan met meer dan 4000 uitsupporters. Ik heb er heel veel zin in."









Naam: Rob van Erp

Voorspelling: 2-3 winst

"Ik heb hele goede herinneringen aan Engeland. Het is het beloofde land als het om voetbal gaat. Ik denk dat PSV nipt wint. We blijven strijden, dat is de mentaliteit van Van Bommel."

Verklaar je positivisme...

"We hebben elf wedstrijden gewonnen in Nederland. Dit is de laatste kans in de Champions League. die gaan we met twee handen grijpen. Wij moeten wel een topdag hebben. En zij hebben een paar oud-Ajacieden die er niks van kunnen. Dus dat wordt genieten. Als Alderweireld een foutje maakt gaan we juichen."





Joeri heeft alle vertrouwen in winst voor PSV.





Naam: Joeri van Rooij

Voorspelling: 1-2 winst

"We komen met 4800 man naar Londen. Ik denk dat we met al die supporters zeker kans gaan maken. Voor Tottenham is de Champions League ook minder belangrijk dan voor ons, dus ik heb er heel veel hoop."

De wedstrijd is morgen. Wat gebeurt er vanavond?

"We gaan vandaag op stap. En morgen van tevoren nog een paar biertjes met de fans op een pleintje. En ik denk dat we daarna ’s avonds ook lekker op stap gaan."