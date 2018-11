Mark van Bommel vindt slechte staat grasmat Wembley 'ronduit storend'

EINDHOVEN - PSV-coach Mark van Bommel vindt het 'ronduit storend' dat het veld op Wembley er niet goed bij ligt. Er werd vorige week een American Football-wedstrijd gespeeld en dat heeft de grasmat niet goed gedaan.

"Dat kan in principe niet", zei Van Bommel over de staat van het veld in Londen. PSV speelt er morgenavond tegen Tottenham Hotspur in de groepsfase van de Champions League. Een belangrijk duel, want de Eindhovenaren hebben de punten keihard nodig om de volgende ronde in het miljardenbal te haken.

"Het is goed dat we vanavond op het veld mogen trainen. We mogen er een, twee minuten over klagen", vond de oefenmeester. "Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. We moeten er mee om zien te gaan."

'Liever andere poule gehad'

Voor PSV is het dus een cruciaal duel. Van Bommel vindt dat zijn ploeg in de zwaarst denkbare poule zit. "We hadden liever een andere poule gehad, daar moet je reëel in zijn. We spelen tegen de beste clubs van Europa."

Op de vraag of de Eindhovenaren een topprestatie leveren als ze derde in de poule worden, gaf Van Bommel eigenlijk geen antwoord. Hij kaatste de vraag terug en vroeg aan de journalist wat hij ervan vond.

De aftrap op Wembley is morgenavond om 21.05 uur. Omroep Brabant houdt een liveblog bij.