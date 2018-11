NAC-verdediger Mets weken langs de kant vanwege teenbreuk

BREDA - NAC-verdediger Karol Mets heeft een breukje in zijn teen opgelopen. Daardoor kan de Bredase club een aantal weken niet over de speler beschikken.

Mets brak de teen in aanloop naar de uitwedstrijd van vorige week tegen ADO Den Haag. Hij deed tegen ADO wel mee met een injectie tegen de pijn. Maar nu is besloten de verdediger een tijd rust te geven om de teen te laten herstellen.

NAC mist Mets in ieder geval in de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen FC Emmen. De speler is mogelijk wel op tijd hersteld voor de wedstrijd van 24 november tegen Ajax.