Voetganger gewond na aanrijding, traumahelikopter geland Foto: Alexander Vingerhoeds/Freelance Fotograaf.

RUCPHEN - Een voetganger is maandagavond aangereden op de Sprundelseweg in Rucphen. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt.

Geschreven door Tobias van der Valk

Een traumahelikopter is opgeroepen en geland op een naastgelegen voetbalveld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.