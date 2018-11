Week van de pleegzorg: "We hadden een huis met ruimte en wilden anderen ervan laten meegenieten"

BREDA - Hans Louwen en Mieke Nijkamp uit Breda begonnen in 1980 in als pleegouder, toen nog gastouder genoemd. In het kader van de Week van de pleegzorg doen zij hun verhaal. Door deze week aandacht te vestigen op de pleegzorg hoopt Pleegzorg Nederland nieuwe gezinnen warm te maken om zich als pleeggezin op te geven. Er is veel behoefte aan.

Het Bredase echtpaar heeft nu het eenentwintigste pleegkind in huis. "We zijn ermee begonnen toen koningin Beatrix gekroond werd", herinnert Nijkamp zich. "Dat is sinds april 1980. Het lijkt alsof we er al een eeuwigheid mee bezig zijn. Maar wel een leuke eeuwigheid." Louwen vult aan: "We willen graag kijken hoe we hen een duwtje in de rug kunnen geven om weer nieuwe paden in te slaan."

Ouders

Vaak hebben Louwen en Nijkamp ook contact met de biologische ouders van de kinderen. "Wij staan daarvoor open. Als de situatie het toelaat hebben we zeker contact. Maar dat is niet altijd mogelijk en bovendien wil het kind zelf niet altijd contact met de ouders." Het kind krijgt daarin zelf een stem. In dit gezin worden alleen kinderen van wat oudere leeftijd begeleid. "We hebben voorbeelden dat we ook de ouders hier aan tafel hebben gehad en waarbij kinderen soms ook zijn teruggegaan naar de ouders. De ouders weten dan ook waar hun zoon of dochter."

OpvoedeO

Begeleiden

In het algemeen wordt de pleegkinderen geleerd dat ze fouten kunnen en mogen maken en vervolgens erover te kunnen praten. Er is in de basis niet zoveel verschil ten opzichte van het opvoeden van de eigen kinderen. "Leren van fouten is niet zoveel anders dan bij onze eigen kinderen", zeggen de pleegouders. "We begeleiden ze naar volwassen worden. Er doen zich allerlei situaties voor waarbij je denkt sterk in je schoenen te moeten staan, maar dat is zo bij het opvoeden van elk kind."





Eigen kinderen

Het eerste pleegkind bij Louwen en Nijkamp heette het gastgezin. "We zijn er toevallig mee in aanraking gekomen. We hadden een huis met ruimte en wilden graag dat anderen daar ook van mee konden genieten. Toen hebben we ontdekt hoe leuk we dit vonden en zijn we er nooit meer mee gestopt." In de tussentijd zijn er ook eigen kinderen gekomen. "Het was grappig hoe de oudere kinderen op de kleintjes reageren en andersom. En op zondagochtend hadden we wat meer tijd voor de kleintjes omdat de oudere pleegkinderen nog op bed lagen, in de avond was dat precies andersom."

"Over het algemeen hebben onze kinderen goed op de aanwezigheid van pleegkinderen gereageerd. Ze hebben soms wat minder aandacht gekregen dat anderen, maar terugkijkend zeggen ze wel dat het hun leven heeft verrijkt", zeggen de ouders. Met de pleegkinderen vervaagt vaak het contact als ze het gezin verlaten. "Wij zeggen altijd: als jullie geen energie steken om terug te komen, doen wij dat ook niet. En dat is goed. Dat is een teken dat ze een eigen weg kiezen."





Leerpunten

De pleegouders hebben, al voordat zij zelf kinderen kregen als pleegkinderen begeleid. "Dan merk je pas echt hoe ieder kind weer anders is. Dat hebben we wel geleerd. We hebben leren accepteren dat er verschillen zijn, ook in de begeleiding die ze nodig hebben. Wat we daarbij ook geleerd hebben is niet te snel verwachtingen te hebben. Het is goed om geduldig te kijken hoe een kind zich ontwikkelt. Als je daar sterk met bepaalde verwachting op zit, kun je enorm teleurgesteld worden." Het echtpaar zegt het vooral te doen omdat zij het leuk vinden, verder hoef je uiteindelijk niets te verwachten.

De Week van de pleegzorg wordt voor de vierde keer georganiseerd en duurt van 31 oktober tot 7 november.