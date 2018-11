'We wisten dit niet', directeur DELA reageert op ophef over valse vingerafdrukken

EINDHOVEN - Directeur Edzo Doeve van de Eindhovense uitvaartorganisatie DELA had geen idee dat er werd gesjoemeld met vingerafdrukken bij herdenkingssieraden. Dat heeft hij maandagavond gezegd in het programma Radar.

In Radar werd afgelopen week onthuld dat DELA tientallen keren vervalste vingerafdrukken had gebruikt bij herdenkingssieraden. Deze sieraden worden op de site verkocht aan nabestaanden. Volgens medewerkers zou het voorkomen dat vingerafdrukken eigenlijk van medewerkers waren en soms zelfs van andere overledenen.

"Ik ben heel erg geschrokken", aldus Doeve over de verhalen uit de uitzending. "Ik moet er rekening mee houden dat dit is gebeurd. We kenden deze verhalen niet. We vinden het heel vanzelfsprekend dat je bepaalde grenzen hebt die je niet overschrijdt."

Onderzoek

Een onafhankelijk bureau is in opdracht van DELA een onderzoek begonnen naar de misstanden. Maar volgens Doeve is er geen aanleiding om te denken dat de misstanden wijzen op structurele problemen. "We zijn ervan overtuigd dat het gaat om incidenten." Ook wijst hij erop dat de misstanden zijn begaan bij bedrijven waar DELA mee samenwerkt, en dus niet bij vestigingen van DELA zelf. "Maar we zijn nog steeds verantwoordelijk."

Volgens Doeve moet uit het onderzoek blijken om hoeveel vervalste vingerafdrukken het precies gaat. "Pas na het onderzoek kan ik er zekerheid geven of alle vingerafdrukken kloppen." Gedupeerden zullen volgens Doeve 'passend tegemoet' worden gekomen.

Ongevraagd

De misstanden rond de vervalste vingerafdrukken kwamen aan het licht naar aanleiding van een eerdere uitzendingen door Radar. Daaruit bleek dat DELA vaak ongevraagd vingerafdrukken afnam van overledenen om de sieraden te maken. Na die uitzendingen paste de uitvaartorganisatie dit beleid aan.