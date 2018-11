Deel dit artikel:













Mishandeling en vernieling op sportpark JVC Cuijk: 'Leden kennen voortvluchtige dader' Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. (foto: archief).

CUIJK - Op één van de velden van JVC Cuijk is maandagavond een vrouw geslagen. Ze is de moeder van één van de kinderen die er toen aan het trainen waren. Ook is er wat vernield, meldt de politie. De dader is een jongen, die volgens de politie en secretaris Sjaak Wellesen van de amateurvoetbalclub geen lid is van JVC. Volgens de politie is hij wel bekend bij veel leden.

Geschreven door Hans Janssen

De politie is op zoek naar getuigen. Ze spoort ouders aan om er via hun kinderen achter te komen wie er achter de mishandeling en de vernieling zit en waarom. De incidenten gebeurden rond halfzeven op De Groenendijkse Kampen, het sportpark aan de Sportlaan in Cuijk waar onder meer JVC is gevestigd.