Eefke en Hajar vertegenwoordigen jongeren voor de VN en spreken straks voor wereldleiders

TILBURG/HELMOND - Niet één, maar twee Brabanders vertegenwoordigen straks de Nederlandse jongeren voor de Verenigde Naties. Maandagavond wonnen Eefke van de Wouw (23) uit Tilburg en Hajar Yagkoubi (18) uit Helmond de verkiezing tijdens de Nacht van de VN in Amsterdam.

Eefke gaat de jongeren vertegenwoordigen op het gebied van duurzaamheid. Hajar op het gebied van mensenrechten, vrede en veiligheid. "Ik moet nog kijken waar ik me op ga focussen, want het is een heel breed thema", vertelt Hajar. "Zelf vind ik onderwijs heel belangrijk omdat dat zorgt voor ontwikkeling, maar uiteraard kijk ik ook naar de thema's die andere jongeren belangrijk vinden."

Wereldleiders

De komende twee jaar zijn de dames onder meer te vinden in het VN-gebouw in New York. Daar zullen ze spreken voor wereldleiders. "Maar eerst vertrek ik naar Polen voor de klimaattop", vertelt Eefke.

Haar focus ligt op het thema duurzaamheid. "Of we de klimaatdoelen gaan halen is nog maar de vraag, maar ik ben wel optimistisch. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijk gezien. Maar tegenwoordig zijn mensen zich er steeds bewuster van en dat is een hele stap vooruit."