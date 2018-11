Deel dit artikel:













Bossche Vakschool geëvacueerd na brand, leerlingen zijn naar huis gestuurd Evacuatie van de Bossche vakschool na uitbreken brand

DEN BOSCH - De Bossche Vakschool is dinsdagmorgen ontruimd nadat er brand was uitgebroken op de eerste verdieping. Even na tien uur ging het brandalarm van de school af. Leerlingen hadden gelijk door dat het niet om een oefening ging. "Je rook de brandlucht", zegt leerling Denizhan.

Geschreven door Femke de Jong

"De verhalen gaan dat een meisje op de toiletten met een aansteker aan het spelen was", vertelt Denizhan. Verder weet de 16-jarige jongen niet wat de brand heeft veroorzaakt. Rook ingeademd

De hulpdiensten waren volgens hem snel ter plekke. "We staan bij het fietsenhok, één iemand heeft rook ingeademd en wordt door ambulancepersoneel onderzocht." Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn drie scholieren onderzocht, waarvan er twee met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na ongeveer een uur buiten wachten konden de leerlingen weer naar binnen. Volgens Denizhan mogen de leerlingen die op de eerste of tweede verdieping les hadden, hun spullen niet zelf ophalen. Dat doet uit voorzorg de brandweer. Ventileren

"De komende uren kan er nog geen les gegeven worden, want het gebouw moet goed geventileerd worden", zegt de woordvoerder van de brandweer. "We zijn naar huis gestuurd", laat Denizhan weten.