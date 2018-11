Blinde en slechtziende kinderen van school in Grave krijgen hoog bezoek tijdens schoolontbijt

GRAVE - De leerlingen van Visio in Grave hebben er vaak al een dagdeel opzitten voordat ze om kwart voor negen 's ochtends aan hun lessen kunnen beginnen. Want de school voor slechtziende en blinde kinderen heeft leerlingen uit heel Zuid-Nederland. Vandaar dat de school dan ook met plezier meedoet aan het Nationaal Schoolontbijt. Want zeker deze kinderen hebben met een lange schooldag hun energie dubbel en dwars nodig.

De aula van de school is dinsdagmorgen omgetoverd tot restaurant, waar een vijftigtal leerlingen en medewerkers van de school samen ontbijten. Speciale gasten zijn drie wethouders van Grave, onder wie loco-burgemeester Ben Peters. Hij heeft voor de gelegenheid zijn ambtsketting om.

Niet zien, maar voelen

Omdat de kinderen niet goed kunnen zien, mogen ze de ketting voelen. Zoals de 11-jarige Iman, die naast de loco-burgemeester aan de ontbijttafel zit.

"Ik wist niet wie hij was en ook niet wat hij om zijn nek had hangen, maar nu wel. Ik kom iedere dag uit Blerick naar Grave en doe er drie kwartier tot een uur over om op school te komen. Ik eet dan altijd al wel, zoals vanochtend een broodje met pindakaas."

Het belang van een goed ontbijt

Marjon Franken geeft les op Visio in Grave. Ook zij merkt hoe belangrijk het voor de kinderen is om met een gevulde maag op school te komen. "Vooral voor onze kinderen, omdat ze al zo vroeg van huis moeten en soms wel anderhalf uur onderweg zijn. Dan kan het best lastig zijn om al gegeten te hebben. Daarom willen ook wij met dit schoolontbijt het belang van goed ontbijten laten zien."

Loco-burgemeester Peters ontbijt gezellig mee, terwijl kinderen even langskomen om zijn ambtsketting te voelen. "Ik zit hier in goed gezelschap te ontbijten en vind het een fantastisch initiatief. Voor mij is het ook een mooie gelegenheid om hier bij Visio weer eens rond te kijken. Ik kom hier wel vaker, maar dan om bestuurlijke redenen. Nu zit ik aan tafel met de kinderen en dat is voor mij ook nieuw. Maar ik vind het geweldig."

Nationaal Schoolontbijt

De week van het Nationaal Schoolontbijt is van 5 tot en met 9 november. Ruim 2500 scholen in Nederland doen er aan mee.