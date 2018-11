Man overlijdt bij sloopwerkzaamheden in Mierlo: betrokken bedrijven krijgen geldboetes

DEN BOSCH - Een aannemersbedrijf uit Geldrop en sloopbedrijf uit Best moeten ieder een boete van 40.000 euro betalen, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven zijn schuldig aan de dood van een medewerker bij een bouwproject in Mierlo. De man kwam twee jaar geleden tijdens sloopwerkzaamheden onder een muur terecht.

De aannemer uit Geldrop huurde het bedrijf uit Best in om grond- en sloopwerk te doen. Twee werknemers werden alleen gelaten toen ze een achtermuur sloopten. Tijdens het opruimen van het puin viel een binnenmuur, die aan de achtermuur vast had gezeten, om en kwam op een van de mannen terecht.



Niet goed geïnstrueerd

De rechtbank in Den Bosch vindt dat beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor de dood van de werknemer. De uitvoerders hadden vóór de sloop moeten zien dat de binnenmuur instabiel zou worden als de achtermuur zou worden gesloopt. Daarnaast was er tijdens de sloop geen toezicht en waren de vooraf aan de slopers gegeven instructies onvoldoende.



Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met straffen die eerder in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. De dood van de werknemer heeft een grote impact op zijn gezin. Niet alleen moet het verlies van hun man en vader worden verwerkt. Hij was ook kostwinner, waardoor het verlies financiële gevolgen heeft.