Raadsleden kleine gemeente krijgen meer geld, Baarle-Nassau gaat er flink op vooruit met 700 euro

EINDHOVEN - Raadsleden in kleinere gemeenten krijgen meer geld. Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken deze week besloten. Voor raadsleden van dertig Brabantse gemeenten betekent dit dat ze er minimaal 341 euro op vooruit gaan. Lokale politici in Baarle-Nassau krijgen zelfs bijna drie keer zoveel nu.

"Ik vind dit een positieve ontwikkeling”, stelt Lonneke Verbunt, raadslid in Baarle-Nassau. Zij gaat van een vergoeding van zo’n 250 euro naar bijna 960 euro per maand. “Wij doen in een kleine gemeente dezelfde werkzaamheden als grote gemeenten, alleen dan in kleiner verband. Toch hebben we voor een groot deel dezelfde verantwoordelijkheden”, legt ze uit.

Met terugwerkende kracht meer geld

Het gat tussen de vergoedingen voor raadsleden stond al lange tijd ter discussie. Raadsleden van kleine gemeenten krijgen nu met terugwerkende kracht meer geld. De vergoeding van bijna 960 euro geldt voor alle gemeenten met minder dan 40.000 inwoners. Politici van gemeenten met minder dan 24.000 inwoners kregen eerst minder, namelijk tussen de 250 en 618 euro.

Miranda Verdouw is raadslid in Geldrop-Mierlo, een middelgrote gemeente. Voor haar blijft de vergoeding dus hetzelfde. “Ik vind het goed dat de vergoeding voor kleinere gemeenten nu gelijk getrokken is, we besteden er ongeveer even veel tijd aan”, legt Verdouw uit.

'Je kunt er gewoon een baan naast hebben'

Opvallend genoeg had ze het ook prima gevonden als haar vergoeding omlaag was gegaan. “We doen het om het volk te vertegenwoordigen. En je kunt er ook gewoon een baan naast hebben.”

Er bestaat wel nog steeds een verschil in vergoedingen tussen kleinere en grote gemeenten. Zo ontvangen raadsleden in Eindhoven, Den Bosch, Breda en Tilburg ruim 1900 euro per maand. In gemeenten als Helmond, Oss en Roosendaal is dit ruim 1450 euro.

Weten welke Brabantse gemeenten er allemaal op vooruit zijn gegaan? Bekijk de kaart hieronder.