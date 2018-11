Willem II-supporters: juridische stappen tegen politie en gemeente Amsterdam

TILBURG - De twee officiële supportersverenigingen van Willem II, de Stichting KingZine en Supportersclub Willem II, willen juridische stappen nemen richting de politie en de gemeente Amsterdam. Ze vinden dat ze afgelopen zaterdag toen hun club tegen Ajax moest voetballen, slecht zijn behandeld. "Op dit moment onderzoeken we welke stappen we kunnen nemen en wat we moeten doen," aldus de supportersorganisaties.

Willem II voetbalde zaterdag in Amsterdam tegen Ajax. De supporters mochten hier op eigen gelegenheid heenreizen. Bij aankomst op het Centraal Station werden 150 fans echter twee uur lang op het perron vastgehouden. Burgemeester Halsema had een noodbevel uitgevaardigd. De groep is onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht.

De supporters willen duidelijkheid krijgen over een aantal zaken. 'Allereerst willen we weten wat de strekking van het noodbevel is geweest. Daarnaast willen we weten wat de politie Amsterdam heeft gedaan om onze supporters op een menswaardige wijze te behandelen. Waarom was er geen eten of drinken en geen sanitaire voorzieningen? We kregen alleen een flesje water. Ook zijn wij benieuwd naar de rol van de politie Tilburg en willen wij weten waarom het de supporters niet is toegestaan terug te reizen naar Tilburg, toen ze dit wilden. Wij willen weten wat er gaat gebeuren met de foto’s die gemaakt zijn en wij willen weten waarom niet voor minder verstrekkende maatregelen is gekozen', schrijven ze in een verklaring.

'Vechtafspraken'

De Amsterdamse politie zei tegen Omroep Brabant dat de Tilburgse supporters bivakmutsen en vuurwerk bij zich hadden. Ook waren er 'vechtafspraken' en is volgens de politie tijdens de treinreis van Tilburg naar Amsterdam een deel van het treinmeubilair vernield. Er zou volgens de Amsterdamse politie in Tilburg ook een eetstalletje vernield zijn, wat de Tilburgse politie ontkent.

"Gezien de wijze waarop de harde kernen van Ajax en Willem II zich tot elkaar verhouden en de wijze waarop historisch gezien confrontaties tussen voetbalsupporters ontstaan, hielden wij nadrukkelijk rekening met het scenario dat er gevochten zou worden," zegt de Amsterdamse politie, die ook stelt dat in de trein leden van de harde kern zaten en supporters die in beeld zijn als 'mogelijk betrokken bij vechtafspraken'.

'Straatje schoonvegen'

Met de verklaringen staan de politie en de supporters lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de supporters klopt er niets van de uitspraken van de Amsterdamse politie. Er is niets vernield op het station Tilburg of in de trein. "Er worden zaken genoemd die niet plaatsgevonden hebben. De politie Amsterdam probeert in onze ogen haar straatje schoon te vegen door het verkondigen van deze leugens. Deze communicatie vanuit de politie Amsterdam maakt dat wij nog vastberadener zijn om hier werk van te maken. Het zal een lange strijd worden maar wij gaan de handschoen oppakken."

"Al langer vinden wij dat voetbalsupporters slecht behandeld worden maar afgelopen zaterdag was de druppel die de emmer heeft doen laten overlopen. Wij willen voorkomen dat voetbalsupporters in de toekomst vaker op een dergelijke mensonterende manier behandeld worden. Stichting KingZine is hierover dan ook in contact getreden met zowel het Supporterscollectief NL als de KNVB."

Reactie club

De supportersgroepen hebben regelmatig overleg met de voetbalclub over supporterszaken. Ook over de gebeurtenissen van zaterdag is gesproken. Een woordvoerder van Willem II zegt dat de juridische stappen niet namens de club worden gezet. "We gaan nog een verklaring uitgeven, maar niet op korte termijn. Eerst willen we alle zaken op een rijtje hebben."

Bij sommige voetbalwedstrijden geldt een verplichte bus- of treincombi, waarbij supporters alleen onder begeleiding van stewards mogen reizen. De burgemeester van de ontvangende stad beslist normaal gesproken of gecombineerd vervoer nodig is. Dat was dit keer niet het geval.