PSV-fans veroveren James Street in hartje Londen, uren voor aftrap van duel met Tottenham Hotspur PSV-fans hebben het naar hun zin in Londen (foto: Joost van Erp).

LONDEN - PSV speelt dinsdagavond de vierde groepswedstrijd in de Champions League. In Londen is Tottenham Hotspur de tegenstander. In totaal zijn er bijna 5000 fans in Engeland om de Eindhovense club te steunen. Al ver voor de wedstrijd, de aftrap is om 21.00 uur, zit de sfeer er goed in bij de fans.

Geschreven door Fabian Eijkhout





De fans die in Londen zijn hebben vertrouwen in een goed resultaat. De voorspelling na het drinken van 'een stuk of acht' Engelse pints? "Ik denk 0-3, drie keer Lozano. Dat komt helemaal goed. We gaan ze pakken. Een winstpartij, drie punten. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig." Een andere fan rekent op een goal van Luuk de Jong. "0-1, goal Luuk de Jong. In de 93ste minuut."

Om 5 uur uit bed

Je moet er wel wat voor over hebben om je club te steunen bij een uitwedstrijd in de Champions League. Een fan ging dinsdagochtend om 5 uur uit bed. "We zijn meteen de auto ingedoken." De reis viel uiteindelijk mee, het waren 'maar 450 kilometer'. Na de wedstrijd meteen weer naar huis? "Nee, we hebben een hotelletje gepakt. En dan morgen een beetje 'sightseeing' en dan zijn we 's avonds weer thuis." Neel van de Looy heeft al heel wat Europese uitwedstrijden van PSV bezocht. Het duel tussen Tottenhem Hotspur en de Eindhovenaren is de 55ste Europese PSV-trip van de ondernemer uit Veldhoven.