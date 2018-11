Docent Maaslandcollege in Oss ontslagen na 'grensoverschrijdend gedrag’ met leerlinge

OSS - Een docent Informatica op het Maaslandcollege in Oss is ontslagen, omdat hij op een andere school waar hij ook werkt grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij een leerling. Dat meldt het Brabants Dagblad. De rector van de school, Ivo Vis, kreeg lucht van het voorval. "Dan wil ik de leraar ook niet meer in mijn school hebben."

"Er is op een andere school buiten Oss, daar mag ik helaas niks over zeggen, iets voorgevallen”, verklaart rector Ivo Vis van het Maaslandcollege tegen de regionale krant. “Daar heb ik lucht van gekregen. Dan wil ik de leraar ook niet meer in mijn school hebben. Om te voorkomen dat hier ook zulke dingen gaan gebeuren, is deze docent niet meer welkom bij ons.”

Speculeren

Op de Osse school zelf is niets gebeurd, benadrukt hij. "De ellende is dat op het Maaslandcollege nu heel veel wordt gespeculeerd over wat er gebeurd is, alleen ik kan niet praten voor de andere school. Die moet dat op haar eigen manier afhandelen.” Om welke andere school het gaat, wil Vis ook niet zeggen.

De rector heeft wel overleg gehad met de andere school. Volgens hem heeft de docent bij zijn weten geen strafbare feiten gepleegd. "Dat is voor zover mij bekend niet aan de orde. Maar er is op de andere school wel het een en ander op tafel gekomen, er is iets over de rand gegaan. En je kunt over de rand gaan zonder strafbare feiten te plegen.”

‘Mooier met haren los’

De ontslagen docent heeft anderhalf jaar bij het Maaslandcollege gewerkt. Er gaat een appje van de andere school rond, waarin onder meer een schermafbeelding staat van een conversatie van de betreffende docent met een leerlinge. Daarin staat onder andere dat ze 'mooier is met haar haren los’.