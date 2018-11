'Als hij er niet was, was ik er ook niet', Piet van Heijst geëerd met onderscheiding

EINDHOVEN - De achterneefjes van Piet van Heijst namen dinsdag trots de Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst in het Augustinianum. "Ere wie ere toekomt", zegt Frouwgje Bornstein. Zijn moeder was een Joodse vrouw die door Van Heijst is beschermd tegen de nazi's.

Die achterneefjes, Jan en Bas van Heijst, zijn inmiddels al 91 en 89 jaar oud. De rest van de familieleden is bijna allemaal al overleden. "Het is een eer dat wij dit in ontvangst mogen nemen", zegt Bas, de jongste van de twee broers. Jan voegt daaraan toe: "Het is mooi dat onze oom eindelijk erkenning krijgt. Mooi dat de mensen er nu nog aan denken."

Helpen met onderduiken

Het is inmiddels 51 jaar geleden dat Petrus Adrianus Johannes Maria van Heijst overleed. Hij was pastoor in zijn woonplaats Ravenstein. Hij hielp de Joodse vrouw Henriëtte Hen onderduiken. En met succes, want ze overleefde de Holocaust. Toch duurde het dus heel lang voordat Van Heijst hiervoor een onderscheiding kreeg. "Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad", legt Bornstein uit. Er zijn bijvoorbeeld getuigen nodig.

Maar het lukte dus. In een volle zaal in middelbare school Augustinianum in Eindhoven werd de onderscheiding overhandigd aan de kleinkinderen van Piet van Heijst. "We zijn trots dat onze oom eindelijk krijgt wat hij verdient", zegt Bas. "Het is fijn om dan dit voorwerp in handen te hebben", voegt Jan toe.

De bijeenkomst werd drukbezocht. Zo waren er leerlingen van de school aanwezig, maar was er ook een afgevaardigde van de Israëlische ambassade, die de Yad Vashem-onderscheiding overhandigde aan de achterneven.