Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Frontale botsing op N617 bij Sint-Michielsgestel, 61-jarige man overlijdt aan verwondingen Frontale botsing op N617 (Foto: Bart Meesters) Frontale botsing op N617 (Foto: Bart Meesters)

SINT-MICHIELSGESTEL - Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N617, de Bosschebaan tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel, is dinsdag een 61-jarige man uit Den Bosch om het leven gekomen. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. De twee inzittenden van de andere auto raakten ook gewond.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Zij zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur. De drie slachtoffers moesten door de brandweer worden bevrijd uit hun auto's. Files

De weg was in beide richtingen dicht en dat zorgde voor lange files. De politie hield het verkeer namelijk al bij het Provinciehuis bij de A2 tegen, net als bij de rotonde bij de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.