Frontale botsing op N617 bij Sint-Michielsgestel, drie mensen raken gewond

SINT-MICHIELSGESTEL - Op de N617, de Bosschebaan tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel, zijn dinsdagavond twee auto's frontaal tegen elkaar gebotst. Daarbij raakten drie mensen gewond, waarvan er één ernstig aan toe is.

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond rond 17:00 uur. Drie mensen raakten gewond en moesten door de brandweer worden bevrijd.

Files

De weg is in beide richtingen dicht en dat zorgt voor lange files. De politie houdt het verkeer namelijk al bij het Provinciehuis bij de A2 tegen, net als bij de rotonde bij de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het nu met de slachtoffers gaat, is niet bekend. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet nog onderzoek.