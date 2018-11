Wie heeft Tessa (15) uit Roosendaal gezien? Ze is sinds zondag vermist

ROOSENDAAL - Wie heeft Tessa Matthijssen gezien? De politie is op zoek naar het 15-jarige meisje uit Roosendaal die sinds zondag vermist is.

Rond tien uur 's avonds vertrok ze te voet bij haar woning. Zij droeg een zwart leren jackje (biker model), een blauwkleurige spijkerbroek en witte Nike schoenen waarvan het logo kleurig is. Tessa heeft lang bruin haar in een paardenstaart. Zij draagt ook een blokjesbeugel in haar mond.

De politie vraagt mensen die haar gezien hebben om 0800-6070 te bellen.