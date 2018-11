Minister: 'Terugkeer van Stint op de weg mogelijk'

OSS - De Stint keert mogelijk weer in het straatbeeld terug. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 'acht het zeer wel mogelijk dat een vorm van de Stint' weer gaat rondrijden. Maar dan moet die wel veilig zijn, benadrukte de bewindsvrouw in de Tweede Kamer.

De elektrische bolderkar mag sinds 1 oktober niet meer op de weg na een ongeval bij het spoor in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. TNO doet nu onderzoek naar de veiligheid van het voertuig. Dat onderzoek moet rond de jaarwisseling klaar zijn.

Tot die tijd moeten de 3500 Stints die rondreden in Nederland aan de kant blijven. Door de schorsing van de elektrische bolderkar zijn veel kinderdagverblijven in problemen gekomen. Zij moeten vervangend vervoer regelen. Op 15 november gaat het ministerie met de branche van de kinderdagverblijven bespreken of er hulp kan worden geboden.

Edwin Renzen, de directeur van Stintum, het bedrijf achter de Stint zei eerder dat het verbod op de Stint het einde van zijn bedrijf betekende. Een faillissement is aangevraagd. Volgens RTV Utrecht heeft Renzen de aanvraag voor het faillissement teruggetrokken.