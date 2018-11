Deel dit artikel:













'AkzoNobel wees Defensie in 2012 al op alternatief voor chroom-6' Chinook-helikopters op vliegbasis Gilze-Rijen (foto: John Kuijsters)

EINHDHOVEN - Verffabrikant AkzoNobel heeft Defensie al in 2012 gewezen op een chroomvrije verf die gebruikt zou kunnen worden in plaats van een verf waar de giftige stof chroom-6 in zit. Dat meldt Nieuwsuur. Veel oud-medewerkers van Defensie zijn ziek geworden door het werken met de kankerverwekkende chroom-6 verf.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Nieuwsuur heeft een interne mail van AkzoNobel aan Defensie in handen. Hieruit blijkt dat de verffabrikant Defensie in 2012 al wees op een chroomvrije verf die ook gebruikt zou kunnen worden.

Onlangs bleek dat Defensie in dat jaar een verf invoerde met een hoger percentage chroom-6 dan de oude verf die uit het assortiment verdween. De verf waar de kankerverwekkende stof in zit wordt al tientallen jaren gebruikt door Defensiemedewerkers, voornamelijk bij de Luchtmacht. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over chroom-6.