Teleurstelling groot bij spelers PSV na late nederlaag tegen Tottenham Hotspur

LONDEN - De teleurstelling was groot bij de PSV-spelers na afloop van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. In Londen was de ploeg van trainer Mark van Bommel lange tijd op weg naar een stunt, maar in de slotfase draaide Harry Kane de wedstrijd om met twee doelpunten. Geen 0-1 zege, maar een 2-1 nederlaag voor de Eindhovenaren.

"De teleurstelling is heel groot", zegt Jorrit Hendrix, die dat ook laat zien in zijn gezichtsuitdrukking. "We stonden lang met 0-1 voor. We bleven er ook in geloven. Het is zuur dat je dan in de laatste tien minuten twee goals tegen krijgt."

Ook bij Pablo Rosario was de teleurstelling zichtbaar. "We kwamen vroeg op voorsprong. Daarna krijgen ze grote kansen, maar dan houdt Jeroen (Zoet) ons goed in de wedstrijd. In de tweede helft gaat het zo door. We krijgen de 1-1 tegen, kort daarna hebben wij de kans om de 1-2 te maken. Dan is het zuur dat je hem alsnog weggeeft."

Nederlaag uitleggen

Hoe het kan dat PSV uiteindelijk in de slotfase alsnog ten onder ging, Rosario weet het antwoord niet. "Dat kan ik niet uitleggen. Nu hadden zij het geluk aan hun zijde. Als je ziet hoe die tweede goal valt, die wordt nog een paar keer aangeraakt. We hebben als team gestreden, onze huid heel duur verkocht. Om helaas zonder punten weg te gaan vandaag."

"Waar het aan lag? Ik weet het niet. Als ik dat zou weten, was het misschien niet gebeurd", zegt Hendrix.

Steun van PSV-fans

Op het veld verloor PSV, op de tribune werd er duidelijk gewonnen. De bijna vijfduizend fans lieten zich de hele wedstrijd horen. "Met de warming-up zaten ze er al. Ze hebben ons de hele wedstrijd gesteund. Dat was hoorbaar, daar heeft het niet aan gelegen."