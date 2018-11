Deel dit artikel:













Brand in de gevangenis in Vught, een gevangene gewond Bij de brand in een van de cellen in de PI in Vught zou een gevangene gewond zijn geraakt (Foto: Bart Meesters)

VUGHT - In de nacht van dinsdag op woensdag is door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in de gevangenis (PI) in Vught. Bij de brand zou een gevangene gewond zijn geraakt die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Geschreven door Jacky Goossens

De brand is uitgebroken in een van de cellen in de gevangenis. Of dit de cel was van de gevangene die gewond is geraakt is onduidelijk. Ook is nog niets bekend over de verwondingen van de gevangene. De melding van de brand aan de Lunettenlaan kwam iets voor half vier binnen bij de brandweer die direct is uitgerukt.