Overval in Waalwijk, twee mannen op de vlucht, een persoon aangehouden

Straatroof in de Putstraat in Waalwijk (Foto: FPMB Foto Persbureau Midden Brabant)

WAALWIJK - In de Putstraat in Waalwijk hebben dinsdagnacht twee mannen, waarschijnlijk onder bedreiging van een een vuurwapen, op straat een inwoner van Waalwijk overvallen.

De overval vond plaats rond een uur 's nachts. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is en of de twee overvallers iets buit hebben gemaakt. Waarschijnlijk is gedreigd met een vuurwapen. De mannen zijn op de vlucht geslagen en de politie is naar hen op zoek. Een persoon is aangehouden.

De mannen hadden hun gezicht bedekt, waren donker gekleed en hebben een breed postuur. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.