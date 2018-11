Man (39) uit Heesch aangehouden vanwege vermissing 15-jarige meisje

ROOSENDAAL/HEESCH - Een 39-jarige man uit Heesch is door de politie aangehouden in verband met de vermissing van een 15-jarige meisje uit Roosendaal. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag.

Het meisje was sinds zondagavond vermist. De politie vond haar dinsdagavond rond tien uur in Heesch in gezelschap van de man. Wat de relatie tussen de twee is, kan de politie niet zeggen. "Ze kenden elkaar", is het enige wat de politie daarover kwijt wil.

De politie liet eerder al weten dat zij in goede gezondheid was aangetroffen. "De man zal nu worden verhoord. En ook het meisje willen we graag nog spreken", aldus de woordvoerder van de politie.