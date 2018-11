Justitie onderzoekt hoe fietser kon overlijden door omgevallen boom in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het dodelijk ongeluk op de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek. Dat meldt de politie donderdag. Vorige maand overleed een 77-jarige fietser nadat hij werd geraakt door een omgezaagde boom.

Het ongeluk gebeurde op 29 oktober. De bomen langs de weg werden gerooid vanwege een opknapbeurt van het fietspad. De weg was afgezet met lint en verkeersregelaars regelden het verkeer.

Onderzoek door recherche

Door nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer, een 77-jarige man uit Biest-Houtakker, onder een vallende boom terecht. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De recherche onderzoekt in opdracht van de officier van justitie hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of er iemand fouten heeft gemaakt waardoor het slachtoffer is getroffen. Zo wordt bekeken of er is voldaan aan de veiligheidseisen.

LEES OOK: Werkzaamheden Hilvarenbeek stilgelegd na dodelijk ongeluk