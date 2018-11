Michael van Gerwen treft in tweede ronde Grand Slam of Darts mogelijk Raymond van Barneveld

VLIJMEN - Michael van Gerwen vertrekt donderdag voor elf dagen naar Engeland, want daar staat de Grand Slam of Darts op het programma. Dinsdag werd de loting verricht en Van Gerwen weet waar hij aan toe is. “Ik zit goed in m’n vel en gooi goede gemiddeldes. Als ik mijn ding doe, ben ik niet te verslaan.”

De Grand Slam of Darts is het enige toernooi waarbij PDC-spelers én BDO-spelers samen worden gevoegd. De spelers worden in de eerste ronde in groepen van vier ingedeeld en de twee beste van elke poule gaan door naar de knock-out-fase. Michael van Gerwen werd dinsdag gekoppeld aan Jonny Clayton (nr 17 bij de PDC), Joe Murnan (nr 71 bij de PDC) en Gary Robson (nr 8 bij de BDO).

Mocht Van Gerwen de poulefase doorkomen, dan staat er mogelijk een beladen confrontatie met Raymond van Barneveld op het programma. ‘Barney’ versloeg Van Gerwen afgelopen weekend nog tijdens de World Series Finals in Wenen (11-9). “Ik wil altijd mijn stinkende best doen, maar niet speciaal omdat ik tegen Van Barneveld moet gooien”, zegt Van Gerwen zelf over de tweestrijd tussen de landgenoten.

“Natuurlijk heb ik veel respect voor hem. Maar, met alle respect, hij is niet meer de Van Barneveld van een aantal jaar geleden.” ‘Mighty Mike’ staat al sinds 2014 eerste op de PDC-wereldranglijst en merkt juist wel dat Van Barneveld maar al te graag van hem wilt winnen.

“Dat is ook een beetje het probleem van Van Barneveld”, zegt Van Gerwen. "Hij vindt het verschrikkelijk dat er iemand beter is dan hem in Nederland. Dat doet hem pijn, maar dat is ook wel logisch als je kijkt naar wat hij voor het darten heeft betekend."

Van Gerwen wint veel toernooien, en ook tijdens de voorgaande Grand Slam of Darts-edities was 'Mighty Mike' vaak de beste. De laatste drie jaar wist hij telkens het toernooi te winnen en in 2012 stond hij in de finale, maar die verloor hij van Raymond van Barneveld.