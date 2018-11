Brabantse darters kijken terug op leerzaam PDC jeugd-WK: 'Het niveau is echt ongekend hoog’

Van Peer bereikte in 2016 nog de finale van het PDC jeugd-WK. Het is voor hem daarom een teleurstelling dat hij niet verder kwam dan de laatste 32. “Vooral ook omdat ik in de wedstrijden daarvoor prima stond te gooien. Maar in de wedstrijd tegen Smith viel het gewoon telkens net niet goed.”

Maikel Verberk wil binnen twee jaar te zien zijn op een televisietoernooi (foto: OrangePictures).

Alles is nieuw

Aan het jeugd-WK doen 96 jonge darters mee die worden verdeeld in groepen van drie. Alleen de groepswinnaars gaan door naar de volgende ronde. Maikel Verberk werd tweede in zijn groep en voor hem eindigde het WK al snel. “Maar het is voor mij allemaal nieuw en daarom vind ik het ook niet super erg”, zegt de 19-jarige automonteur uit Herpen. “Ik gooide wisselvallig, maar op zich heb ik wel een aardig niveau aangetikt.”

“Je moet op dit niveau gewoon constant zijn" - Maikel Verberk, automonteur en darter

Volgens Van Peer en Verberk is het niveau sowieso heel hoog tijdens het jeugd-WK. “Het is echt ongelooflijk moeilijk om te winnen”, stelt Verberk. “Alle darters die daar staan zijn echt goed. Het niveau is echt ongekend hoog, waarbij er meerdere malen meer dan 90 gemiddeld wordt gegooid.” Ook Van Peer sluit zich daar bij aan. “Dat is ook wel opvallend, aangezien er extra druk ligt op dit toernooi. Het is toch een wereldkampioenschap.”

Constant zijn

Voor Verberk is het dus nieuw en dus leert hij een hoop, ook al duurde het toernooi maar een dag voor hem. “Je moet op dit niveau gewoon constant zijn. Ik was te wisselvallig, en dan ga je gewoon een keer ten onder.” Waar Van Peer de druk voelde van het WK, was dat voor Verberk niet het geval. “Ik heb ook niks te verliezen.” Maar ook de 22-jarige Van Peer leert telkens nieuwe dingen. "Ik bereid me wel net wat anders voor op dit WK dan op andere toernooien. Ik wil volledige concentratie voor de wedstrijden. Maar achteraf gezien kan ik zeggen dat ik tijdens wedstrijden rustiger moet blijven. Dat heeft me deze keer genekt."

"Het is toch een wereldkampioenschap, dus er ligt extra druk op"- Berry van Peer

Van Peer is bij het grote publiek vooral bekend door zijn optreden tijdens de Grand Slam of Darts, waarbij pijnlijk duidelijk werd dat Van Peer last had van ‘darteritus’. “Maar nu gaat het veel beter. Afgelopen week heb ik ook weer een toernooi gewonnen, dus dat is een mooie stap voorwaarts.” Van Peer, afkomstig uit Sprundel, probeert in januari tijdens de Q-school opnieuw een PDC Tourkaart te bemachtigen. “Dat is het eerste doel, van daaruit kijken we weer verder.” Verberk gaat wellicht meedoen aan de Q-school, maar hij doet het rustig aan. "Ik kan zat werken als automonteur en dat is ook super leuk. Ik heb de tijd, hoef niet meer naar school dus ik kan me stap voor stap steeds meer gaan richten op het darten."