Beveiliger krijgt taakstraf voor ontucht met patiënt GGzE

EINDHOVEN - Een 36-jarige beveiliger van GGzE is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor ontucht met een vrouw die intern bij de zorginstelling verbleef. Hij krijgt 100 uur taakstraf en een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan 57 dagen voorwaardelijk.

De man uit Mierlo ondersteunde, naast zijn werk als beveiliger, de verpleegkundigen op het gebied van logistiek en bij crisissituaties. Ook begeleidde hij patiënten op en rond het terrein en deed hij spelletjes met ze. In september 2017 kreeg een patiënt een uur verlof en werd de verdachte aangesteld om als begeleider met haar te wandelen op en rond het terrein van de GGzE. Tijdens de wandeling had hij seksueel contact met haar.

Minder toerekeningsvatbaar

De rechtbank weegt mee dat de vrouw jong en kwetsbaar is en op een afdeling voor psychische problemen verbleef. De verdachte heeft een licht verstandelijke beperking, maar wist wel dat seksueel contact met patiënten verboden is. Hij is minder toerekeningsvatbaar verklaard en wordt behandeld voor verslavingszorg.