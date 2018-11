Vajèn van den Bosch krijgt hoofdrol in Duitse Cirque de Soleil-musical

OIJEN - ‘Onze’ Vajèn van den Bosch uit Oijen kan vanaf april in het rijtje van Chantal Janzen, Sylvie Meis en Linda de Mol. Ze vertrekt namelijk naar Duitsland voor een nieuwe stap in haar carrière. Ze krijgt een hoofdrol in de Duitse Cirque de Soleil-musical Paramour in Hamburg.

Paramour is de eerste musical van Cirque de Soleil en ging in 2016 in première op Broadway. Daar deed de musical het erg goed: na zes voorstellingen was er al een miljoen dollar mee verdiend.

Vajèn zal de rol van Indigo op zich nemen. Paramour gaat over een dichter die moet kiezen tussen de liefde en de kunst. De voorstellingen zijn vanaf april 2019 te zien in het theater Neue Flora in Hamburg.

De 20-jarige Vajèn was in Nederland al te zien in onder andere The Sound of Music, Grease en On Your Feet.