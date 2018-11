Politie roept mensen op aangifte te doen na 'rampfeest' in zwembad Stappegoor

Een grote groep jongeren zorgde zaterdag voor overlast in zwembad Stappegoor in Tilburg. (Foto: Manuela)

TILBURG - Mogelijke aanrandingen, vernielingen, verbaal en fysiek wangedrag: het Halloweenfeest Scary Swim in het Tilburgse zwembad Stappegoor van afgelopen zaterdag was voor veel bezoekers ook daadwerkelijk een griezelige aangelegenheid. Toch zijn er bij de politie en gemeente nog altijd geen officiële aangiftes of meldingen binnengekomen. "We roepen mensen op dat wel te doen."

Een groep van 30 tot 40 jongeren, sommigen vermoedelijk met een zwembadverbod, zorgde de hele avond voor onrust. Het dieptepunt was een melding over drie jonge meisjes die in de wildwaterbaan zouden zijn ingesloten door een groep jongens en daarna betast. Getuige Manuela meldde verder dat zij zag hoe een 14-jarig meisje in haar kruis werd gegrepen.

Opvallend is dat de betrokkenen hiervan noch aangifte hebben gedaan, noch melding hebben gemaakt bij de politie of de gemeente Tilburg. “Op dit moment zijn er geen meldingen van misdrijven, alleen die van de vernieling van een rolluik en een ingegooide ruit”, aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

‘Niet grensoverschrijdend’

Het zwembad wordt geëxploiteerd door de gemeente Tilburg. Die bevestigt dat er zaterdag inderdaad een incident was tussen een groepje jongens en drie meiden. “Een badmeester zag dat de meiden bij de glijbaan werden gehinderd door een stel jongens. Ook werden ze aangeraakt”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Eenmaal beneden werden de meiden preventief door een badmeester uit het water gehaald.

“Hij nam de jonge dames apart en vroeg ze hoe zij dat aanraken hadden ervaren. Hun reactie was dat zij dit niet als grensoverschrijdend hadden ervaren”, legt ze uit. Een dag later is er opnieuw contact geweest tussen de gemeente en de ouders van één de meiden. “De mening van die meiden was niet veranderd. Ze vonden het nog steeds niet grensoverschrijdend.”

“We roepen alle betrokken op om toch vooral melding te maken van wat zij hebben gezien”, aldus Van Hooijdonk. “Al was het maar zodat wij de avond goed kunnen reconstrueren. Het kan best zijn dat ouders of kinderen het een grote stap vinden om aangifte te doen, maar melding maken wil niet automatisch zeggen dat het meteen een aangifte wordt.” Die oproep wordt gesteund door de gemeente. “Dat een feest zo uit de hand loopt wil je niet”, aldus een woordvoerster.

Verbod

Verschillende ouders meldden dat binnen de groep raddraaiers een aantal jongeren een zwembadverbod had. Normaal gesproken moeten bezoekers hun vingerafdruk scannen voor ze het zwembad binnen gaan. Dat gebeurde zaterdag maar gedeeltelijk, omdat het zo druk was. "Dit is misschien geen goed besluit geweest. We gaan dit zeker evalueren", aldus burgemeester Theo Weterings dinsdagavond.

Volgens een woordvoerster van de gemeente staan er in Tilburg 30 personen op een zwarte lijst. Die mogen tijdelijk niet binnen in Tilburgse zwembaden.

Debat

De ongeregeldheden worden aanstaande maandag besproken in de gemeenteraad. "De tijd van wegkijken is echt voorbij", zei Hans Smolders van Lijst Smolders eerder. "We vinden dat de burgemeester meteen actie moet ondernemen."