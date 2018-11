Mannen met alpinopetten overvallen feestwinkel Valkenswaard

VALKENSWAARD - Feestwinkel Pede in Valkenswaard is woensdagmiddag overvallen door twee mannen. De daders waren volgens de eerste meldingen ongewapend.

De overvallers sloegen rond kwart over vier toe in winkelcentrum De Kerverij waar Pede is gevestigd. Volgens getuigen waren de twee daders dertig tot veertig jaar. Ze droegen donkergrijze kleding en alpinomutsen. Beide mannen waren ongeveer 1.75 tot 1.80 meter groot.

Het publiek wordt via Burgernet opgeroepen om geen actie te ondernemen als de overvallers worden gesignaleerd maar de politie te waarschuwen.

'Blijven optimistisch'

Eigenaar Peter van Deursen van Pede vertelt dat er tijdens de overval een medewerker en een klant in de winkel aanwezig waren. "Ze zijn gelukkig ongedeerd gebleven maar natuurlijk wel erg geschrokken. We gaan zo even met zijn allen een kop koffie drinken om weer op adem te komen."

Pede heeft behalve in Valkenswaard nog winkels in Budel en Weert. Het assortiment bestaat voornamelijk uit feest- en carnavalsartikelen. Van Deursen is al 22 jaar uitbater van de feestwinkels. "Het is de eerste keer dat we te maken hebben met een overval. Het is erg vervelend maar we blijven optimistisch. Het lachen vergaat ons niet, daarvoor zijn we dan ook een feestwinkel."