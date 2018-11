Deel dit artikel:













Hét bordspel van 2018 komt uit Brabant Dennis Merkx en het winnende spel

LIEMPDE/DEN BOSCH - Het toeristische bordspel The Great Tour van Dennis Merkx uit Liempde en Kees Meijs uit Den Bosch is verkozen tot hét bordspel van 2018. Het bordspel was een van de vier genomineerden in de leeftijdscategorie 14-17 jaar. Presentatrice Chazia Mourali maakte woensdag in wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam de winnaars bekendgemaakt van de verkiezing Speelgoed van het Jaar.

Geschreven door Corné Verschuren

The Great Tour speelt zich af op een landkaart. De bedoeling is om zoveel mogelijk stedentrips te maken tussen Amsterdam, Parijs, Milaan, Wenen en Breda. Zonder dobbelstenen, maar met kaartjes en miniatuurbusjes. LEES OOK: Wordt dit spel over stedentrips het spel van het jaar In de andere leeftijdscategorieën waren de winnaars: Bla Bla Blocks Speelhuis (0-3 jaar), de Playmobile aanvalstoren van de dwergen van (4-5 jaar), het puzzelspel Squirrels go Nuts (6-7 jaar), de valsspelers editie van het beroemde spel Monopoly (8-9 jaar), het Nintendo Labo, een mix van bouwplaat en computerspel (10-11 jaar), het toeristische bordspel The Great Tour (12-17 jaar) en het escape room-spel Exit (18+). De uitslag van de verkiezing is gebaseerd op de voorkeur van consumenten. Die konden kiezen uit 31 door een jury genomineerde artikelen die opvielen door hun technisch vernuft, spanning en eigentijds karakter. De verkiezing bestaat sinds 1977 en is een initiatief van Stichting SpeelGoed Nederland.