Auto's crashen met een verwoestende tank? Binnenkort kan het

LOON OP ZAND - Wie er eens lustig op los wil jakkeren met een tank, kan vanaf december terecht in Loon op Zand. Op het terrein van Experience Island in Loon op Zand mogen liefhebbers allerlei sloopauto's en caravans zo plat als een dubbeltje walsen met een echte T-55. Een ritje voor 'adrenalinejunkies' dus.

De grote zandvlakte op Experience Island is voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Panzerland'. Het ideale terrein om straks met donderend geweld rondjes te rijden in een T-55 tank. Op de afgebakende speelplaats staan afgedankte voertuigen klaar om te worden verpulverd door de oorlogsmachine.

Het idee voor dit stukje destructieve recreatie, komt van Eugène Hendrikx. De Brabander verhuisde een paar jaar geleden naar Berlijn waar hij het bedrijf Fantube oprichtte. Maar Hendrikx is niet de persoon om vervolgens stil te zitten. In de Duitse hoofdstad leerde hij de voormalige tankcommandant Axel Heyse kennen die tien jaar geleden de eerste 'Panzerschule' van Europa opende voor recreanten. Een gat in de markt, zag Hendrikx.

Schiettuig

In samenwerking met Experience Island probeert hij dat succes nu over te hevelen naar Loon op Zand. Via de Duitse tankcommandant werd een T-55 op de kop getikt. De loop van het kanon moest er af, evenals al het andere schiettuig. Zodra het rupsvoertuig onklaar is gemaakt voor gevechtshandelingen, mag de T-55 op transport naar Brabant. Op 15 november wordt de tank verwacht in Loon op Zand.

"Deze T-55 heeft dienst gedaan in een aantal oorlogen", zegt Luke Lases van Fantube. Welke precies, weet hij zo even niet. Lases voert het woord omdat Hendrikx nog eventjes vakantie viert in Canada voordat de hel losbarst.

Lases: "We hebben een deal gesloten met een plaatselijke autosloper. Hij zorgt voor de auto's die we mogen mollen. Daarna komt de sloper ze weer ophalen. Keurig platgewalst, dus het mes snijdt aan twee zijden."

Wakostda?

Wat kost een ritje? Nou, tot oudjaarsdag is er een kortingsactie. Voor 100 euro krijg je 10 minuten instructie en mag je een kwartier rondscheuren. Dan zijn er nog diverse arrangementen met extraatjes. Je kunt bijvoorbeeld ook gezellig met zijn tweeën 20 minuten uitrijden en onderweg een auto crashen voor de zachte prijs van 200 euro.

Of voor 25 euro extra filmpjes maken met de GoPro-camera. Een leuke herinnering om te delen op YouTube, toch? Wie liever gebruik maakt van groepskorting; er kunnen tien mensen in de tank. Om veiligheidsredenen blijft de instructeur wel aan boord van de tank. Hij staat met een koptelefoon in verbinding met de tankbestuurder.

Als we de toelichting van Panzerland moeten geloven, is het rijden met het stalen dieselmonster een fluitje van een cent. Sturen doe je met twee hendels, links en rechts. En ach, wie per ongeluk ergens tegenaan botst, kan gewoon blijven rijden. Immer geradeaus!