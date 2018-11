Deel dit artikel:













Gaswinning scheurt Waalwijk in tweeën, inwoners reageren verdeeld op 'Groningse toestanden'

WAALWIJK - Nu bekend is dat de gaswinning door mag gaan in Waalwijk is de stad in tweeën gedeeld. Een aantal inwoners maakt zich niet zo druk om de gevolgen, terwijl andere inwoners zich in de steek gelaten voelen door de overheid.

Geschreven door Paul Giezen

Hassan snapt er helemaal niets van dat de gaswinning doorgaat in de stad Waalwijk. "Dit is nu een open vlakte maar hier stond vroeger een school. Nu worden er huizen gebouwd maar al die nieuwe huizen hebben geen gasaansluiting meer. We moeten toch allemaal van het gas af? Waarom gaan ze hier dan toch naar gas boren"? Als iedereen mij honderd procent kan garanderen dat het veilig is dan vind ik het goed". David en Goliath

Inwoners van Laageinde voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. "De gemeente doet toch wel wat die wil. Die houdt helemaal geen rekening met ons. Wij zijn in dit verhaal David en de overheid is Goliath. Wij hebben geen schijn van kans. Straks krijgen wij hier van die Groningse toestanden. Aardbevingen en scheuren in ons huis. ik moet er niet aan denken". LEES OOK: Gaswinning Waalwijk mag toch worden uitgebreid: 'Ik had van deze minister niet anders verwacht' In Tilburg Noord en Loon op Zand wordt ook onderzocht of daar gas gewonnen kan worden. LEES OOK: Efteling ook in gevarenzone als gaswinning in Waalwijk toeneemt