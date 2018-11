De laadpalen rukken op in Breda, hoe zit het in jouw gemeente? [KAARTJE]

BREDA - De meeste publieke laadpunten voor elektrische auto’s in Brabant staan in Breda: 544 stuks. Breda is ook de stad met het grootste aantal elektrische auto’s, 6632 in totaal. Dat blijkt uit cijfers van de RDW en Oplaadpunten.nl.

Daaruit blijkt ook dat dit jaar in totaal 4468 laadpunten in de provincie staan. Vorig jaar waren dat er nog 3009. Dat is een toename van 48 procent.

De provincie heeft als doel om in 2020 100.000 elektrische auto’s, bussen en andere elektrische voertuigen op de weg te hebben. Om dat doel te halen moeten in datzelfde jaar tussen de 10.000 en 12.000 publieke laadpunten zijn in onze provincie.

Brabant loopt voorop

"Ja, Brabant is op de goede weg", vertelt Floris Ran van de provincie Noord-Brabant. "Op dit moment zijn er zo’n 4.400 reguliere (semi)publiek toegankelijke laadpalen te vinden in de openbare ruimte in Brabant. Brabant loopt daarmee voorop in Nederland. Brabant is na Noord-Holland en Zuid-Holland de provincie met de meeste reguliere publieke laadpalen." Daarnaast zijn er op dit moment zo’n 109 publiek toegankelijke snellaadpalen in de provincie.

"Gemeenten spelen een sleutelrol bij het plaatsen van laadpalen in de publieke ruimte", legt Ran uit. "De provincie heeft samen met 44 Brabantse gemeenten afspraken gemaakt met Nuon en Heijmans voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte." Wanneer een inwoner van een van deze gemeenten een elektrische auto koopt, wordt er gratis een laadpaal geplaatst. Ook kunnen gemeenten zelf locaties uitkiezen waar ze laadpalen willen hebben.

Voor elke auto een paal

Wat verder opvalt is dat in Loon op Zand voor bijna iedere elektrische auto, een oplaadpunt is. In die gemeente zijn namelijk 105 elektrische auto’s en 104 publieke oplaadpunten.

Het aantal oplaadpunten in Nederland is in vier jaar tijd verdrievoudigd. Momenteel telt ons land ruim 40.000 oplaadpunten. Het aantal elektrische auto’s steeg tot ruim 132.000.