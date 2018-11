Deel dit artikel:













Cranendonck zet extra boa's in vanwege overlastgevende asielzoekers: 'Niet wachten op Den Haag' Burgemeester Henri de Wijkerslooth van Cranendonck.

BUDEL - De gemeente Cranendonck gaat extra boa's inzetten vanwege overlastgevende asielzoekers. Met name in Maarheeze is het vaak raak. Volgens de gemeente worden de problemen veroorzaakt door een kleine groep mensen van het asielzoekerscentrum Cranendonck. Burgemeester Henri de Wijkerslooth zegt de zorgen van winkeliers en inwoners serieus te nemen.

Geschreven door Peter de Bekker

De Wijkerslooth heeft de staatssecretaris van Justitie gevraagd snel maatregelen te nemen. Er zijn volgens hem toezeggingen gedaan, maar daarop wil hij niet wachten. Daarom heeft hij de politie en het COA gevraagd de handen ineen te slaan tegen de overlastgevende asielzoekers. 'Meer grip krijgen op de overlastgevers'

"We hebben in Maarheeze behoefte aan snel en effectief handelen", legt De Wijkerslooth uit. "We kunnen niet wachten op Den Haag." De extra buitengewoon opsporingsambtenaren gaan samen met COA-medewerkers op verschillende tijdstippen en plaatsen rondes lopen. Ze werken intensief samen met de politie. "Hierdoor zitten we er meer bovenop en kunnen we lik op stuk geven. Zo willen we meer grip krijgen op de overlastgevers.” De Wijkerslooth benadrukt dat Cranendonck ondanks de problemen open wil blijven staan voor het opvangen van asielzoekers die een veilige plek en onderdak hard nodig hebben. "Deze kleine groep overlastgevers verpest het voor de rest die zich wel netjes en naar behoren gedraagt. De landelijke overheid moet voor het hele land snel met effectieve oplossingen komen. Op locatie is het vooral een kwestie van goed samenwerken tussen het COA met de ketenpartners, de politie en de gemeente. Samen, en toch ieder binnen zijn eigen bevoegdheid.”