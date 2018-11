Dronken bestuurder botst op bestelbusje in Best, vrouw en kind raken gewond

BEST - Een dronken bestuurder is donderdagmorgen op een bestelbusje gereden aan de Sportlaan in Best. Twee mensen raakten hierbij gewond. Het gaat om een vrouw en een kindje.

De bestuurder van de auto botste op het bestelbusje. Die botste weer op een andere auto. In het busje zaten een vader en zijn dochtertje. Het kindje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de auto van de verdachte zat nog een vrouw, zij is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder al opgepakt

De bestuurder had veel te veel gedronken. Woensdagnacht rond vier uur was hij al aangehouden door de politie voor rijden onder invloed. De man is meegenomen naar het bureau, waar hij een boete kreeg. Even later is hij toch dronken in zijn auto gestapt. Daarnaast reed hij volgens getuigen veel te hard.