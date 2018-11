'Je zintuigen worden extra geprikkeld', 360 graden-restaurant opent deuren in Eindhoven

Dinner in Motion is een digitaal 360 graden-restaurant waarbij maximaal 36 mensen gezamenlijk plaatsnemen aan een lange tafel. Zowel op de tafel, als op de wanden eromheen verschijnen vervolgens beelden die een verhaal vertellen.

"Die combinatie, met die timing, is nieuw", vertelt horecaondernemer Bram van der Vorst. Er hangen twaalf beamers die afbeeldingen op de muren en de tafels projecteren. In de tafel zitten ook effecten verwerkt en er zijn licht- en luchteffecten. Alles is zo geprogrammeerd dat het precies bij elkaar klopt.

Timing

Vooral de timing maakt het zo'n uitdaging voor het personeel. Er zijn twee zalen, dus in een paar seconden moeten gerechten aan 72 gasten uitgeserveerd worden. Dat komt heel nauw. Als de digitale gastvrouw het volgende gerecht aankondigt, dan moet dat ook daadwerkelijk op tafel verschijnen. "Als we op het goede moment met de goede gerechten komen, dan valt de puzzel ineen."

Bekijk de video en lees daarna verder.

De kwaliteit van de gerechten, staat voorop bij Van der Vorst. "Veel mensen denken dat het eten hier minder is omdat de techniek centraal staat. Maar dat is niet zo, de gerechten zijn een belevenis op zich. De manier hoe we ze presenteren prikkelt extra zintuigen." Zo krijgen de gasten een cassettebandje met tartaar van krab en kreeft voorgeschoteld en proeven ze een hartige suikerspin.

GLOW

Donderdagavond opent wethouder Yasin Torunoglu het restaurant. "Hier hebben we maanden naar toegewerkt en nu denken we dat we klaar zijn. Maar uiteindelijk is het nu aan het publiek om te oordelen wat ze er van vinden. En dat is best spannend ja", aldus Van der Vorst. De ondernemer koos bewust om de opening tijdens GLOW te doen, maar het is geen pop-uprestaurant. "We zitten hier zeker nog 10 jaar."